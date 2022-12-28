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Запускають три хвилі дронів. Військові пояснили російську стратегію масових атак

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Одеса, Середа 28 грудня 2022 16:03
Запускають три хвилі дронів. Військові пояснили російську стратегію масових атак Фото: росіяни під час атак запускають три хвилі дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни під час масових атак запускають три хвилі дронів-камікадзе. Таким чином РФ намагається знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона підтвердила, що окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

За словами Гуменюк, росіяни під час масованих атак запускають відразу три хвилі дронів.

"Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі і проти засобів протиповітряної оборони... Першу хвилю вони запускають саме для виявлення засобів ППО, друга хвиля - щоб вдарити по цих об'єктах, системах ППО. Вже третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк також попередила, що окупанти можуть бити по Україні ракетами "Калібр" з кораблів, які знаходяться у пунктах базування.

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