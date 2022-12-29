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В Беларуси замечена группа иранских инструкторов, - ЦНС

Фото: иранские "шахеды" обычно летят с севера, с белорусских авиабаз (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Беларуси замечена группа иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области. По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск дронов-"шахедов" по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

"Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ", - отмечает ЦНС.

Кроме того, как сообщает местное подполье, российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для запуска ракет и дронов по территории Украины.

Напомним, ранее благодаря информации от украинского подполья во временно оккупированной Херсонской области удалось узнать о работе иранских специалистов в этом регионе.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что белорусские СМИ утверждают о якобы упавшей в Беларуси украинской ракете комплекса С-300 в промежутке с 10:00 до 11:00. При этом в Беларуси уже придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом.

Ранее мы писали, что 28 декабря вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. При этом мы рассказывали, что россияне во время массированных атак запускают три волны дронов: первую волну оккупанты запускают для обнаружения средств ПВО, вторая волна - чтобы ударить по системам ПВО, а третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры.

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