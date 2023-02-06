З Білорусі полетів ще один російський бомбардувальник, - "Гаюн"
Протягом минулих вихідних із Білорусі полетів ще один російський бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"За попередньою інформацією, з аеродрому "Барановичі" до РФ убув бомбардувальник Су-34 ВКС РФ", - повідомляють білоруські моніторники.
"Гаюн" зазначає, що перекидання російського бомбардувальника може означати "формальний початок виведення авації ВКС РФ", яка була задіяна у льотних навчаннях у Білорусі.
Також там зауважили, що окупанти перекинули 12 гелікоптерів з ародрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".
"Перебазування гелікоптерів ВКС РФ на аеродром "Мачулищі" може, у тому числі свідчити про підготовку до їх виведення з території РБ", - вважають у моніторинговій групі.
При цьому там не виключають, що частина авіації ВКС РФ може бути залишена в Білорусі для "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ".
Нагадаємо, 27 січня повідомлялося, що російські окупанти передислокували свій винищувач-бомбардувальник Су-34 назад до РФ.
Також ми писали, що у Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією після навчань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .