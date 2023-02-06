Из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик, - "Гаюн"

В течение прошедших выходных из Беларуси улетел еще один российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"По предварительной информации, с аэродрома "Барановичи" в РФ убыл бомбардировщик Су-34 ВКС РФ", - сообщают беларусские мониторщики.

"Гаюн" отмечает, что переброска российского бомбардировщика может означать "формальное начало вывода авации ВКС РФ", которая была задействована в летных учения в Беларуси.

Также там заметили, что оккупанты перебросили 12 вертолетов с ародрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи".

"Перебазирование вертолетов ВКС РФ на аэродром "Мачулищи" может, в том числе свидетельствовать о подготовке к их выводу с территории РБ", - считают в мониторинговой группе.

При этом там не исключают, что часть авиации ВКС РФ может быть оставлена в Беларуси для "усиления авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ".