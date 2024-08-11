У Білорусі показали танки, які нібито перекидають до кордону України (фото, відео)

У відомстві запевняють, що нібито "підрозділи однієї з механізованих сполук приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".

"Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до маршу комбінованим способом у призначені райони", - констатують у Міноборони Білорусі.

Крім того, білоруські військові показали і кадри нібито навантаження військової техніки на залізничний ешелон.