В Беларуси показали танки, которые якобы перебрасывают к границе Украины (фото, видео)

В ведомстве заверяют, что якобы "подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению".

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - констатуют в Минобороны Беларуси.

Кроме того, белорусские военные показали и кадры якобыы погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.