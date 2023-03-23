У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини після нападу РФ на Україну, - МЗС Австрії

"З початку агресивної війни Росії проти України ми стали свідками подальшого погіршення тривожної ситуації з правами людини у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Тому Австрія разом з 37 іншими країнами - членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі запустила Московський механізм для оцінки дотримання прав людини у Білорусі.

Московський механізм ОБСЄ

Метод роботи ОБСЄ у сфері людського виміру з ініціативи країн-учасниць. Включає створення місій експертів або доповідачів для роботи зі станом людського виміру в певній країні. Експерти та доповідачі не можуть бути призначеними, громадянами чи резидентами відповідної країни, чи держав-ініціаторів місії.

3 березня 2022 року 45 країн задіяли Московський механізм для розгляду серйозної стурбованості щодо наслідків для гуманітарної ситуації та прав людини громадян України.