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У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини після нападу РФ на Україну, - МЗС Австрії

Фото: Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія та країни ОБСЄ вирішили запустити Московський механізм через порушення прав людини в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Австрії.

"З початку агресивної війни Росії проти України ми стали свідками подальшого погіршення тривожної ситуації з правами людини у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Тому Австрія разом з 37 іншими країнами - членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі запустила Московський механізм для оцінки дотримання прав людини у Білорусі.

Московський механізм ОБСЄ

Метод роботи ОБСЄ у сфері людського виміру з ініціативи країн-учасниць. Включає створення місій експертів або доповідачів для роботи зі станом людського виміру в певній країні. Експерти та доповідачі не можуть бути призначеними, громадянами чи резидентами відповідної країни, чи держав-ініціаторів місії.

3 березня 2022 року 45 країн задіяли Московський механізм для розгляду серйозної стурбованості щодо наслідків для гуманітарної ситуації та прав людини громадян України.

Нагадаємо, що ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.

Понад 100 депутатів Європарламенту звернулися у листі до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірної Білорусі у міжнародних турнірах.

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