В Беларуси ухудшилась ситуация с правами человека после нападения РФ на Украину, - МИД Австрии

Австрия и страны ОБСЕ решили запустить Московский механизм из-за нарушений прав человека в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Австрии.
"С начала агрессивной войны России против Украины мы стали свидетелями дальнейшего ухудшения тревожной ситуации с правами человека в Беларуси", - говорится в сообщении.
Поэтому Австрия вместе с 37 другими странами - членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Беларуси.
Московский механизм ОБСЕ
Метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц. Включает в себя создание миссий экспертов или докладчиков для работы с состоянием человеческого измерения в определенной стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначены гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.
3 марта 2022 года 45 стран задействовали Московский механизм для рассмотрения серьезной обеспокоенности последствиями для гуманитарной ситуации и прав человека граждан Украины.
Напомним, что ООН зафиксировала многочисленные нарушения прав человека в Беларуси. Речь идет о пытках, убийствах, сексуальном насилии, гендерно-обусловленном насилии и нарушениях прав человека на свободу выражения взглядов.
Более 100 депутатов Европарламента обратились в письме к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом запретить участие сборной Беларуси в международных турнирах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.