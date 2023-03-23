RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси ухудшилась ситуация с правами человека после нападения РФ на Украину, - МИД Австрии

Фото: Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия и страны ОБСЕ решили запустить Московский механизм из-за нарушений прав человека в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Австрии.

"С начала агрессивной войны России против Украины мы стали свидетелями дальнейшего ухудшения тревожной ситуации с правами человека в Беларуси", - говорится в сообщении.

Поэтому Австрия вместе с 37 другими странами - членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Беларуси.

Московский механизм ОБСЕ

Метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц. Включает в себя создание миссий экспертов или докладчиков для работы с состоянием человеческого измерения в определенной стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначены гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.

3 марта 2022 года 45 стран задействовали Московский механизм для рассмотрения серьезной обеспокоенности последствиями для гуманитарной ситуации и прав человека граждан Украины.

Напомним, что ООН зафиксировала многочисленные нарушения прав человека в Беларуси. Речь идет о пытках, убийствах, сексуальном насилии, гендерно-обусловленном насилии и нарушениях прав человека на свободу выражения взглядов.

Более 100 депутатов Европарламента обратились в письме к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом запретить участие сборной Беларуси в международных турнирах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьАвстрияВойна в Украине