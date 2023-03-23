В Беларуси ухудшилась ситуация с правами человека после нападения РФ на Украину, - МИД Австрии

"С начала агрессивной войны России против Украины мы стали свидетелями дальнейшего ухудшения тревожной ситуации с правами человека в Беларуси", - говорится в сообщении.

Поэтому Австрия вместе с 37 другими странами - членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Беларуси.

Московский механизм ОБСЕ

Метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц. Включает в себя создание миссий экспертов или докладчиков для работы с состоянием человеческого измерения в определенной стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначены гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.

3 марта 2022 года 45 стран задействовали Московский механизм для рассмотрения серьезной обеспокоенности последствиями для гуманитарной ситуации и прав человека граждан Украины.