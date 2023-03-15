В Європарламенті закликали заборонити Білорусі брати участь у турнірах УЄФА, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Сам факт участі збірної Білорусі у чемпіонаті УЄФА пізніше буде використаний Лукашенком (диктатором Олександром Лукашенком - ред.) та його пропагандистською командою, щоб довести, що його позитивно сприймає міжнародне співтовариство. Це було б образою для жертв російської агресії в Україні та для всіх білорусів , змушених тікати з батьківщини, а також для тих, хто залишився в Білорусі і тепер має жити у страху", - наводить текст листа видання.

Зокрема євродепутати хочуть, щоб Білорусь не допускали до участі у відборі на Євро-2024.

Проти країни вже запроваджено обмеження, в рамках яких вона не може проводити міжнародні ігри та її клуби не можуть грати проти українців на єврокубках. Але, при цьому, збірній Білорусі та місцевим командам дозволяють брати участь у міжнародних змаганнях.

У листі наголошується, що такі обмеження є "неадекватними", оскільки вони не "відображають того, що білоруська влада робить щодо прав людини".

Варто зауважити, що у рамках відбору на Євро-2024 збірна Білорусі має зіграти зі Швейцарією, Ізраїлем, Румунією, Косово та Андоррою.