У Білорусі почалися спільні з Росією навчання Повітряних сил та ППО

У Білорусі у понеділок, 17 травня, почалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.
Як повідомляється, під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
Основні зусилля під час навчань будуть спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.
До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.
Як зазначається, навчання триватимуть до 31 травня.
Нагадаємо, Росія та Білорусь часто проводять спільні військові навчання.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.
Також зазначимо, на початку квітня Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. У країні продовжується підготовка відповідних підрозділів і не тільки.
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