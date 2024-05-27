У Білорусі почалися спільні з Росією навчання Повітряних сил та ППО

Як повідомляється, під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

Основні зусилля під час навчань будуть спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.

До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.

Як зазначається, навчання триватимуть до 31 травня.