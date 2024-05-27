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В Беларуси начались совместные с Россией учения Воздушных сил и ПВО

Фото: в Беларуси начались совместные с Россией учения Воздушных сил и ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Беларуси в понедельник, 17 мая, начались совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

Как сообщается, во время обучения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

Основные усилия в ходе учений будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

К обучению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Военно-космических сил России.

Как отмечается, учения будут продолжаться до 31 мая.

Совместные учения РФ и Беларуси

Напомним, Россия и Беларусь часто проводят совместные военные учения.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

Также отметим, что в начале апреля Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому. В стране продолжается подготовка соответствующих подразделений и не только.

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