В Беларуси начались совместные с Россией учения Воздушных сил и ПВО

В Беларуси в понедельник, 17 мая, начались совместные с Россией учения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.
Как сообщается, во время обучения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.
Основные усилия в ходе учений будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.
К обучению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Военно-космических сил России.
Как отмечается, учения будут продолжаться до 31 мая.
Напомним, Россия и Беларусь часто проводят совместные военные учения.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.
Также отметим, что в начале апреля Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому. В стране продолжается подготовка соответствующих подразделений и не только.
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