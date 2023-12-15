У Білорусі почали раптову перевірку сил ППО

"Під час перевірки підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Залучені зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні тільки 15-ї зенітної ракетної бригади.

Крім того, також проходили інтенсивні польоти літаків і вертольотів усіх трьох авіабаз військово-повітряних сил Білорусі.

"Під час перевірки особовому складу належить виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей", - пояснює цілі моніторингова група