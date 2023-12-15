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У Білорусі почали раптову перевірку сил ППО

Фото: у Білорусі раптово почали перевірку сил ППО (uk_wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Згідно з планом командувача міністерства оборони Білорусі, у військових частинах ВПС і військ ППО розпочалася раптова перевірка сил з протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Під час перевірки підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Залучені зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні тільки 15-ї зенітної ракетної бригади.

Крім того, також проходили інтенсивні польоти літаків і вертольотів усіх трьох авіабаз військово-повітряних сил Білорусі.

"Під час перевірки особовому складу належить виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей", - пояснює цілі моніторингова група

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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Білорусь