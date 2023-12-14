Вже 86 тижнів. Білорусь продовжила навчання з армією Росії

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що полігони "Доманове" і "Гожський" продовжують роботу без перерв, інші ж на вихідних 16 і 17 грудня.

Навчання на полігонах продовжено з 18 грудня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 23.12;

Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 25.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 23.12;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 22.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 22.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 22.12;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 24.12;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23.12.

Фото: Навчання в Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 86 тижнів.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.