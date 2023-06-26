У Білорусі почали будувати табори для розміщення вагнерівців, - ЗМІ

Журналісти підтвердили будівництво табору на 8 тисяч бійців в Осиповичах Могилівської області. Населений пункт знаходиться за 200 км від кордону з Україною.

За словами співрозмовника видання у лісництві області, таборів буде кілька.

"Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання (побудувати - ред.), - сказав співрозмовник, додавши, що площа табору становитиме 24 тисячі кв. м. Він буде розрахований на вісім тисяч ліжок.

Джерело видання, близьке до керівництва Могилівської області підтвердило, що владі дали вказівку збудувати табір для ПВК у регіоні.

Інформацію, що найманців відправлять до Білорусі, підтверджують і родичі учасників ПВК.

Так, одна з родичок, посилаючись на свого знайомого, повідомила, що підрозділи групи, що залишилися в Ростові, направлять до Білорусі. Ще одна співрозмовниця розповіла, що її чоловік, який у суботу перебував у Ростові, повідомив, що, швидше за все, вирушить до Білорусі, але більше не виходив на зв'язок.

Також троє учасників чатів родичів повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких, але не знають точно, чи підрозділи прямують у бік Білорусі. Один із співрозмовників повідомив, що його родич наразі перебуває "під Ростовом".

Переворот у Росії

На вихідних власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу найманців та розпочав похід на Москву.

Вояки перетнули держкордону РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Увечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Після цього в Кремлі заявили, що Пригожин поїде до Білорусі. Туди ж мала відправитися й частина найманців. При цьому в українській розвідці повідомляють, що наразі немає інформації про те, що вагнерівці переходять до Білорусі.

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