В Білорусі після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 людей

Після вибухів на аеродромі "Мачулищі", що стались 26 лютого, затримали щонайменше 6 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську правозахисну організацію "Вясна".
В Дзержинську Мінської області було затримано щонайменше 6 осіб, що, ймовірно, були причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".
За даними правозахисної організації, всіх засудили до 2 діб арешту за "непокору", проте зараз вони на волі.
Повідомляється, що після затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші.
Нагадаємо, днями на аеродромі в Мачулищах пролунали два вибухи.
Пізніше стало відомо, що ціллю атаки на аеродром у Білорусі став розвідувальний літак РФ.
Своєю чергою на пошкодження літака А-50 в Білорусі відреагували у Повітряних силах України.
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