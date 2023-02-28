UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Білорусі після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 людей

Фото: після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після вибухів на аеродромі "Мачулищі", що стались 26 лютого, затримали щонайменше 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську правозахисну організацію "Вясна".

В Дзержинську Мінської області було затримано щонайменше 6 осіб, що, ймовірно, були причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".

За даними правозахисної організації, всіх засудили до 2 діб арешту за "непокору", проте зараз вони на волі.

Повідомляється, що після затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші.

Нагадаємо, днями на аеродромі в Мачулищах пролунали два вибухи.

Пізніше стало відомо, що ціллю атаки на аеродром у Білорусі став розвідувальний літак РФ.

Своєю чергою на пошкодження літака А-50 в Білорусі відреагували у Повітряних силах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь