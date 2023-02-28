В Беларуси после взрывов на аэродроме "Мачулищи" задержали по меньшей мере 6 человек

В Дзержинске Минской области было задержано по меньшей мере 6 человек, которые, вероятно, были причастны к взрывам на аэродроме "Мачулищи".

По данным правозащитной организации, всех приговорили к 2 суткам ареста за "неподчинение", однако сейчас они на свободе.

Сообщается, что после задержания людей избивали, но не местные полицейские, а другие.