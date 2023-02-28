ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Білорусі після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 людей

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 28 лютого 2023 20:17
В Білорусі після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 людей Фото: після вибухів на аеродромі "Мачулищі" затримали щонайменше 6 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після вибухів на аеродромі "Мачулищі", що стались 26 лютого, затримали щонайменше 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську правозахисну організацію "Вясна".

В Дзержинську Мінської області було затримано щонайменше 6 осіб, що, ймовірно, були причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".

За даними правозахисної організації, всіх засудили до 2 діб арешту за "непокору", проте зараз вони на волі.

Повідомляється, що після затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші.

Нагадаємо, днями на аеродромі в Мачулищах пролунали два вибухи.

Пізніше стало відомо, що ціллю атаки на аеродром у Білорусі став розвідувальний літак РФ.

Своєю чергою на пошкодження літака А-50 в Білорусі відреагували у Повітряних силах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ