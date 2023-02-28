В Беларуси после взрывов на аэродроме "Мачулищи" задержали по меньшей мере 6 человек
После взрывов на аэродроме "Мачулищи", которые произошли 26 февраля, задержали по меньшей мере 6 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую правозащитную организацию "Весна".
В Дзержинске Минской области было задержано по меньшей мере 6 человек, которые, вероятно, были причастны к взрывам на аэродроме "Мачулищи".
По данным правозащитной организации, всех приговорили к 2 суткам ареста за "неподчинение", однако сейчас они на свободе.
Сообщается, что после задержания людей избивали, но не местные полицейские, а другие.
Напомним, на днях на аэродроме в Мачулищах раздались два взрыва.
Позже стало известно, что целью атаки на аэродром в Беларуси стал разведывательный самолет РФ.
В свою очередь на повреждение самолета А-50 в Беларуси отреагировали в Воздушных силах Украины.
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