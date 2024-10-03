У Білорусі під час дронової атаки РФ на Україну вибухнув "Шахед"

Російські ударні дрони залетіли у Білорусь у четвер, 3 жовтня. Один з них, ймовірно, вибухнув неподалік від Калинковичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових груп, з'явилася інформація щодо того, що близько 5 ранку жителі Калинковичів чули гучний звук вибуху. Пізніше ці дані підтвердили декілька джерел "Гаюна". За уточненими даними, вибух над Калинковичами було чути близько 04:55 ранку.

За деякий час до цього стало відомо про те, що в повітряний простір Білорусі залетів безпілотник по типу "Шахед". Він рухався у напрямку Мозиря, проходячи на схід від Наровлі.

"Відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які «Шахед» може подолати всього за 11 хвилин (середня швидкість - 200 км/год). Траєкторія і швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Водночас, за нашими даними, в описуваний проміжок часу авіація ВПС РБ над Гомельщиною не фіксувалася", - пише "Гаюн".

Моніторинги наразі не знають, здетонував "Шахед" самостійно чи був збитий силами ППО.

Ворожа атака дронів

В ніч на 3 жовтня російська армія запустила по Україні 105 ударних дронів. ППО працювала у 15 регіонах України і знищила 78 безпілотників, ще 23 ворожі дрони були локаційно втрачені.

Також відомо, що один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі. У цей момент у небі перебував гелікоптер з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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