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У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, - "Гаюн"

Білорусь, Понеділок 16 жовтня 2023 09:27
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У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, - "Гаюн" Фото: у Білорусі перебуває близько 2 тисяч російських військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі у Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових. Збільшення чисельності солдат армії РФ не фіксується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності Збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного їх збільшення.

Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових РФ:

  • аеродроми "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" - до 600 осіб.
  • радіотехнічний вузол "Барановичі" та 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1 450 осіб.

Загалом, станом на 1 жовтня "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у приблизно 2 тисячі осіб.

Співпраця РФ та Білорусі

Білорусь з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Також на території Білорусі розташовувалася частина бойовиків ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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