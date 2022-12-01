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У Білорусі озброєні російські солдати втекли з полігону, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі озброєні російські солдати втекли з полігону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські солдати втекли з білоруського полігону під Барановичами. При собі вони мали автомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Вчора після полудня місцеві жителі помітили 3-4 чоловіки, які втекли з боку полігону.

Пізніше вдалося зв'язатися з товаришами по службі втекли солдатів. Вони також підтвердили, що вчора троє солдатів справді втекли з полігону "Обуз-Лісновський".

Із самого ранку в Барановичах ходить "військова комендатура" - солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях міста.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, готовності росіян до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо ворог почне, зокрема, розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

Крім того, в ISW вважають, що недавнє розгортання сил РФ у Білорусі спрямоване на посилення російського навчального потенціалу та проведення інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти України та країн Заходу, а не для підготовки нової атаки на Україну з півночі.

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