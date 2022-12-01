RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона, - "Гаюн"

Фото: в Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Вчера после полудня местные жители заметили 3-4-х мужчин, которые бежали со стороны полигона.

Позже удалось связаться с сослуживцами сбежавших солдат. Они также подтвердили, что вчера трое солдат действительно сбежали с полигона "Обуз-Лесновский".

С самого утра в Барановичах ходит "военная комендатура" - солдаты с красно-зелеными нашивками, которых замечают на разных улицах города.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, готовность россиян к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается. Но если враг начнет, в частности, развертывать систему управления группировкой военного времени, - это станет своеобразным "маркером" вторжения.

Кроме того, в ISW считают, что недавнее развертывание сил РФ в Беларуси направлено на усиление российского обучающего потенциала и проведение информационно-психологической операции, направленной против Украины и стран Запада, а не для подготовки новой атаки на Украину с севера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРоссийская Федерация