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У Білорусі обладнують великий військовий табір на території колишньої військової частини

Фото: у Білорусі обладнають великий військовий табір на території колишньої військової частини (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі, під Осиповичами, у Могилевській області, розпочато роботи з обладнання великого військового табору на території колишньої військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, наразі ведуться роботи на території колишньої ВЧ №61732 у с. Цель (Осиповичський р-н, Могильовська обл.), де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ.

Як уточнюють у моніторинговій групі, в останні дні надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою.

"За різними даними, роботи розпочалися в неділю або в понеділок", - уточнює "Гаюн".

При цьому, судячи з супутникових знімків, дійсно в зазначеному районі присутні зміни. Так, у порівнянні знімків 9 та 27 червня можна помітити зміни мінімум у 6 областях на території колишньої військової частини.

"Як мінімум точно проходить прибирання території, а між казармами, де раніше був пісок, тепер його немає. У північній же частині видно і ознаки робіт", - уточнює "Гаюн".

Переворот Пригожина

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, найманці якого так і не дійшли до Москви якихось 200 км, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії. Справу проти Пригожина вже закрили.

Що стосується самого Пригожина, то 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. А 27 червня стало відомо, що літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина здійснив посадку на одному з військових аеродромів Білорусі.

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Білорусь