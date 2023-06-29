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В Беларуси оборудуют крупный военный лагерь на территории бывшей военной части

Фото: в Беларуси оборудуют крупный военный лагерь на территории бывшей военной части (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси, под Осиповичами, в Могилевской области, начаты работы по оборудованию крупного военного лагеря на территории бывшей военной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Так, в данный момент ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в д. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ.

Как уточняют в мониторинговой группе, в последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой.

"По разным данным, работы начались в воскресенье или в понедельник", - уточняет "Гаюн".

При этом, судя по спутниковым снимкам действительно в указанном районе присутствуют изменения. Так, в сравнении снимков 9 и 27 июня можно заметить изменения минимум в 6-и областях на территории бывшей воинской части.

"Как минимум, точно проходит уборка территории, а между казармами, где ранее был песок, теперь его нет. В северной же части видны и признаки работ", - уточняет "Гаюн".

Переворот Пригожина

После неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, наемники которого так и не дошли до Москвы каких-то 200 км, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае, против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России. Дело против Пригожина уже закрыли.

Что касается самого Пригожина, то 26 июня два его самолета были замечены на территории России. А 27 июня стало известно, что самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси.

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Беларусь