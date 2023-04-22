У Білорусі майже рік тривають військові навчання: їх знову продовжили

У Білорусі знову продовжили безперервні військові навчання. Тренування тривають майже рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
За інформацією моніторингової групи, військові навчання на полігонах на території Білорусі продовжили щонайменше до 1 травня.
Графік продовження виглядає так:
"Вчення на білоруських полігонах безперервно йдуть уже цілий рік з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 52 тижні", - сказано в повідомленні "Гаюна".
При цьому там додають, що незважаючи на постійні навчання, білоруські війська, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність бойового досвіду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі провели тренування з авіацією. На них нібито вчилися використовувати "спеціальні боєприпаси".
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