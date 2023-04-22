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В Беларуси почти год длятся военные учения: их снова продлили

Иллюстративное фото: в Беларуси снова продлили военные учения, которые длятся почти год (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси снова продлили беспрерывные военные учения. Тренировки длятся уже почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По информации мониторинговой группы, военные учения на полигонах на территории Беларуси продлили как минимум до 1 мая.

График продления выглядит следующим образом:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 29.04;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.05;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 29.04;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 30.04;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 28.04;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.05;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 30.04;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.04

Фото: полигоны, где проходят военные учения, на карте (t.me/Hajun_BY)

"Учения на белорусских полигонах непрерывно идут уже целый год с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 52 недели", - сказано в сообщении "Гаюна".

При этом там добавляют, что несмотря на постоянные учения, белорусские войска, как и раньше, не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия боевого опыта.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси провели тренировки с авиацией. На них якобы учились использовать "специальные боеприпасы".

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