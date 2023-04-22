В Беларуси почти год длятся военные учения: их снова продлили

В Беларуси снова продлили беспрерывные военные учения. Тренировки длятся уже почти год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.
По информации мониторинговой группы, военные учения на полигонах на территории Беларуси продлили как минимум до 1 мая.
График продления выглядит следующим образом:
"Учения на белорусских полигонах непрерывно идут уже целый год с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 52 недели", - сказано в сообщении "Гаюна".
При этом там добавляют, что несмотря на постоянные учения, белорусские войска, как и раньше, не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия боевого опыта.
Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси провели тренировки с авиацией. На них якобы учились использовать "специальные боеприпасы".
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