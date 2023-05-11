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У Білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють систему запуску сирен

Фото: у Білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють систему запуску сирен (pixabay)
Автор: Тетяна Степанова

У прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання Флагшток.

Як повідомляє видання, Гомельське обласне управління МНС закуповує послуги із модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області.

Сирени планують встановити у 52 населених пунктах у 8 районах області, переважно у сільській місцевості. Розміщуватимуть на будинках сільрад, дитячих садків, шкіл та колгоспів.

Відповідно до закупівлі, найбільше систем сповіщення планується розташувати в Гомельському, Добрушському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 стали плацдармом російських військ для нападу на Україну.

Запустити систему планують до грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на українсько-білоруському кордоні з'явилися білборди з написом "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм" та увімкнули гімн України з нагоди 9 травня.

Також раніше ми писали, що українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проектор. На екрані вони показували "колегам" жахливі наслідки допомоги Росії у війні.

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