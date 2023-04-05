Встановили проектор. Українські прикордонники показують білорусам наслідки війни (відео)

Українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проектор. На екрані вони показують "колегам" жахливі наслідки допомоги Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня. У відео є наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися з території Білорусі.

У "Беларускі Гаюн" уточнюють, що з початку повномасштабної війни Росія випустила щонайменше 721 ракету по Україні з території Білорусі.