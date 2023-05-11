RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен

Фото: в Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен (pixabay)
Автор: Татьяна Степанова

В приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание Флагшток.

Как сообщает издание, Гомельское областное управление МЧС закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения пограничных районов Гомельской области.

Сирены планируют установить в 52 населенных пунктах в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. Будут размещать на домах сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Согласно закупке, больше всего систем оповещения планируется разместить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.

Запустить систему планируют до декабря 2023 года.

Фото: на схеме отмечены населенные пункты, где планируется установить систему оповещения (инфографика Флагштока)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на украинско-белорусской границе появились билборды с надписью "Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм" и включили гимн Украины по случаю 9 мая.

Также ранее мы писали, что украинские пограничники установили на границе с Белоруссией проектор. На экране они показывали "коллегам" ужасающие последствия помощи России в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьГраница с Украиной