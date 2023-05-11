В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен

Как сообщает издание, Гомельское областное управление МЧС закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения пограничных районов Гомельской области.

Сирены планируют установить в 52 населенных пунктах в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. Будут размещать на домах сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Согласно закупке, больше всего систем оповещения планируется разместить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.

Запустить систему планируют до декабря 2023 года.

Фото: на схеме отмечены населенные пункты, где планируется установить систему оповещения (инфографика Флагштока)