Білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів

"Білоруські служби постійно підвозять іноземців до кордону, позначають місце перетину, дають інструменти, щоб перерізати огорожу. В районі населеного пункту Кринки 15 осіб (12 з Афганістану та 3 - із Сирії) перетнули прикордонну річку Свіслоч, використовуючи для переправи понтони", - йдеться в повідомленні.

Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu i 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN