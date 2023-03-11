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Білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів

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Білорусь, Субота 11 березня 2023 15:48
Білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів Фото: білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На польсько-білоруському кордоні не припиняються спроби нелегального проникнення мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної служби Польщі.

"Білоруські служби постійно підвозять іноземців до кордону, позначають місце перетину, дають інструменти, щоб перерізати огорожу. В районі населеного пункту Кринки 15 осіб (12 з Афганістану та 3 - із Сирії) перетнули прикордонну річку Свіслоч, використовуючи для переправи понтони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 9 березня Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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