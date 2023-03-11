Фото: білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів (Getty Images)

На польсько-білоруському кордоні не припиняються спроби нелегального проникнення мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної служби Польщі.