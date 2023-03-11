Білоруси на кордоні з Польщею побудували понтон для переправи нелегалів
На польсько-білоруському кордоні не припиняються спроби нелегального проникнення мігрантів з території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної служби Польщі.
"Білоруські служби постійно підвозять іноземців до кордону, позначають місце перетину, дають інструменти, щоб перерізати огорожу. В районі населеного пункту Кринки 15 осіб (12 з Афганістану та 3 - із Сирії) перетнули прикордонну річку Свіслоч, використовуючи для переправи понтони", - йдеться в повідомленні.
Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu i 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 11, 2023
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 9 березня Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.
Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
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