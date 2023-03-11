Белорусы на границе с Польшей построили понтон для переправы нелегалов
На польско-белорусской границе не прекращаются попытки нелегального проникновения мигрантов с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.
"Белорусские службы постоянно подвозят иностранцев к границе, обозначают место пересечения, дают инструменты, чтобы перерезать ограждение. В районе населенного пункта Крынки 15 человек (12 из Афганистана и 3 - из Сирии) пересекли приграничную реку Свислочь, используя для переправы понтоны", - говорится в сообщении.
Służby białoruskie ciągle podwożą cizoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu и 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 11 марта, 2023
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 9 марта Польша начала укреплять границу с Беларусью и устанавливает там противотанковые ежи.
Кроме того,Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.
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