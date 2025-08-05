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У Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан через війну РФ проти України

Білорусь, Вівторок 05 серпня 2025 20:51
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У Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан через війну РФ проти України Фото: у Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан через війну РФ проти України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони Білорусі ініціювало законодавчі зміни, які теоретично дозволять запровадити воєнний стан у країні через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

Проєкт закону "Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони" вже переданий на розгляд до нижньої палати парламенту.

Законопроєкт передбачає:

  • узгодження термінів у законах із військовою доктриною, а також приведення у відповідність до неї повноваження президента, Ради Безпеки, Міноборони та Генштабу;
  • уточнення "завдання армії" та функції Генштабу у сфері військової безпеки та "збройного захисту країни";
  • оновлення переліку "військових загроз", які можуть бути підставою для запровадження воєнного стану;
  • "збройний напад" на союзну державу з боку будь-якої держави чи коаліції буде вважатися підставою для введення воєнного стану на території Білорусі.

Спільні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", в рамках яких перекидаються війська до кордонів, заплановані на середину вересня.

У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський застеріг, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Експерти також згадують початок війни, коли російські війська, що прибули в Білорусь під приводом навчань "Захід", залишилися в країні та потім намагалися наступати звідти на Київ.

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