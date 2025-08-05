У Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан через війну РФ проти України

Міністерство оборони Білорусі ініціювало законодавчі зміни, які теоретично дозволять запровадити воєнний стан у країні через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

Проєкт закону "Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони" вже переданий на розгляд до нижньої палати парламенту.

Спільні навчання РФ та Білорусі

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", в рамках яких перекидаються війська до кордонів, заплановані на середину вересня.

У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський застеріг, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Експерти також згадують початок війни, коли російські війська, що прибули в Білорусь під приводом навчань "Захід", залишилися в країні та потім намагалися наступати звідти на Київ.