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В Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины

Беларусь, Вторник 05 августа 2025 20:51
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В Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины Фото: в Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Законопроект предусматривает:

  • согласование терминов в законах с военной доктриной, а также приведение в соответствие с ней полномочия президента, Совета Безопасности, Минобороны и Генштаба;
  • уточнение "задачи армии" и функции Генштаба в сфере военной безопасности и "вооруженной защиты страны";
  • обновление перечня "военных угроз", которые могут быть основанием для введения военного положения;
  • "вооруженное нападение" на союзное государство со стороны любого государства или коалиции будет считаться основанием для введения военного положения на территории Беларуси.

Совместные учения РФ и Беларуси

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в рамках которых перебрасываются войска к границам, запланированы на середину сентября.

В Москве утверждают, что маневры будут иметь исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Эксперты также вспоминают начало войны, когда российские войска, прибывшие в Беларусь под предлогом учений "Запад", остались в стране и затем пытались наступать оттуда на Киев.

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