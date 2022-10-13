У Білорусі хочуть ввести заборону на виїзд громадян за кордон

За даними видання, у разі затвердження законопроекту КДБ зможе обмежити білорусам виїзд з країни на півроку, якщо він "суперечить інтересам національної безпеки Республіки Білорусь". На яких підставах жителі РБ можуть потрапити до цієї категорії - невідомо.

Також залишати країну хочуть заборонити тим громадянам, щодо яких ведеться адміністративний процес, але рішення судом ухвалено не було.

Силовикам з Білорусі виїхати можна буде лише за погодженням з керівництвом, а держслужбовці зможуть залишити країну у разі відповідного рішення уряду.

Згідно з документом, громадяни віком до 27 років, які зараховані до запасу за станом здоров'я без проходження термінової військової служби чи служби в резерві, зможуть виїжджати на постійне місце проживання за межі країни за згодою військкомату.

При цьому планується змусити білорусів, які мешкають за кордоном, стати на постійний консульський облік.