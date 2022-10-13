У Білорусі хочуть ввести заборону на виїзд громадян за кордон

Парламент Білорусі у першому читанні ухвалив законопроект, яким пропонується обмежити виїзд з країни для частини громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".
За даними видання, у разі затвердження законопроекту КДБ зможе обмежити білорусам виїзд з країни на півроку, якщо він "суперечить інтересам національної безпеки Республіки Білорусь". На яких підставах жителі РБ можуть потрапити до цієї категорії - невідомо.
Також залишати країну хочуть заборонити тим громадянам, щодо яких ведеться адміністративний процес, але рішення судом ухвалено не було.
Силовикам з Білорусі виїхати можна буде лише за погодженням з керівництвом, а держслужбовці зможуть залишити країну у разі відповідного рішення уряду.
Згідно з документом, громадяни віком до 27 років, які зараховані до запасу за станом здоров'я без проходження термінової військової служби чи служби в резерві, зможуть виїжджати на постійне місце проживання за межі країни за згодою військкомату.
При цьому планується змусити білорусів, які мешкають за кордоном, стати на постійний консульський облік.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у білоруських містах Мінськ та Бобруйск місцеві жителі почали масово отримувати повістки у військкомати.
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