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В Беларуси хотят ввести запрет на выезд граждан за границу

Фото: в Беларуси хотят ввести запрет на выезд граждан за границу (facebook.com/GpkGovBY)
Автор: Иван Носальский

Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для части граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

По данным издания, в случае утверждения законопроекта КГБ сможет ограничить белорусам выезд из страны на полгода, если он "противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь". На каких основаниях жители РБ могут попасть в эту категорию - неизвестно.

Также покидать страну хотят запретить тем гражданам, в отношении которых ведется административный процесс, но решение судом принято не было.

Силовикам из Беларуси выехать можно будет только по согласованию с руководством, а госслужащие смогут покинуть страну в случае соответствующего решения правительства.

Согласно документу, граждане в возрасте до 27 лет, которые зачислены в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы или службы в резерве, смогут выезжать на постоянное место жительство за пределы страны с согласия военкомата.

При этом планируются принудить белорусов, которые проживают за границей, стать на постоянный консульский учет.

Напомним, ранее стало известно, что в белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы.

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БеларусьМинсквыезд за границу