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В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России

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Белорусь, Четверг 29 сентября 2022 11:16
В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России Фото: в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч солдат из РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, в результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5. Как пишет Маляр, для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.

"Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС Беларуси и местным советам", - говорит она.

После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси.

"Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить путем мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", - добавила она.

Кроме того, власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

Напомним, ранее британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси.

Также в Беларуси пообещали не наносить удар по Украине. Однако именно с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на суверенную территорию.

В начале сентября Лукашенко выступил за войну РФ против Украины, но Беларусь в бой не поведет.

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