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У Білорусі фіксують зліт винищувачів. По Україні оголошено масштабну тривогу

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Україна, Субота 05 листопада 2022 09:24
У Білорусі фіксують зліт винищувачів. По Україні оголошено масштабну тривогу Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі фіксують зліт ворожих винищувачів. Водночас по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зафіксувала зліт винищувача МіГ-31К із бортовим номером RF-92333. Він піднявся в небо близько 9:00 з авіабази у Мачулищах. Ще один винищувач злетів з аеродрому Барановичі.

При цьому в усіх областях України з 9:00 оголосили повітряну тривогу.

У Білорусі фіксують зліт винищувачів. По Україні оголошено масштабну тривогу

Фото: у всіх областях повітряна тривога (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні нові росіяни обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого спалахнули пожежі.

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