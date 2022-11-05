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В Беларуси фиксируют взлет истребителей. По Украине объявлена масштабная тревога

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 09:24
В Беларуси фиксируют взлет истребителей. По Украине объявлена масштабная тревога Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси фиксируют взлет вражеских истребителей. В то же время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа зафиксировала взлет истребителя МиГ-31К с бортовым номером RF-92333. Он поднялся в небо около 9:00 с авиабазы в Мачулищах. Еще один истребитель взлетел с аэродрома Барановичи.

При этом во всех областях Украины с 9:00 объявили воздушную тревогу.

В Беларуси фиксируют взлет истребителей. По Украине объявлена масштабная тревога

Фото: во всех областях воздушная тревога (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, сегодня новью россияне обстреляли Никопольский район, в результате чего вспыхнули пожары.

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