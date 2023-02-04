У Білорусі фіксують активність авіації РФ: Україною шириться тривога

Оновлено 9:15. МіГ-31К злетіли у небо над Білоруссю.

"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет "Кинжал").

Як зазначають моніторники, близько 08:30-08:40 з аеродрому Мачулищі злетів літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У ВКС РФ. При цьому поки що незрозуміло, чи підняли в повітря винищувачі супроводу МіГ-31К.

Карта тривог в Україні зараз виглядає так: