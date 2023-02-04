RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси фиксируют активность авиации РФ: по Украине распространяется тревога

Фото: в Беларуси фиксируют активность авиации РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине утром 4 февраля объявили маштабную воздушную тревогу. Над Беларусью вновь виксируют активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Обновлено 9:15. МиГ-31К взлетели в небо над Беларусью.

"Беларускі Гаюн" сообщает о взлете российского истребителя Миг-31К (носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал").

Как отмечают мониторщики, около 08:30-08:40 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ. При этом пока непонятно, были ли подняты в воздух истребители сопровождения МиГ-31К.

Карта тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом:

Напомним, вчера в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ.

Также ранее Минобороны РБ объявило о завершении совместных летно-тактических учений с российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревогаРосавиацияБеларусьВойна в Украине