У Білорусі двічі було чутно схожий на вибух звук: що відомо

Фото: У Білорусі двічі було чутно схожий на вибух звук (wikimedia.org)

У Білорусі ввечері 26 жовтня двічі пролунав схожий на вибух звук. Спершу його було чутно в Осиповичах, а потім у 50-70 кілометрах від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Згідно з даними моніторингової групи, звуки пролунали о 22:36 та 22:40 годині. "Осиповичі. Чути сильний вибух. Чути цей же звук у радіусі 50-70 км від Осиповичів", - вказують там. У "Беларускі Гаюн" згодом пояснили, що звуки було чутно через те, що відбулося подолання звукового бар'єру винищувачем МіГ-31К.