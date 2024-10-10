ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларусь прилетел уже второй российский МиГ, - "Гаюн"

Четверг 10 октября 2024 14:13
UA EN RU
В Беларусь прилетел уже второй российский МиГ, - "Гаюн" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 октября, в Беларусь снова прилетел российский истребитель МиГ-31К. Как и вчерашний самолет, он также приземлился на аэродроме "Мачулищи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, это уже второй российский истребитель, который прилетел в Беларусь за последние дни.

Сейчас другие подробности не раскрываются.

Следует отметить, что истребители класса МиГ-31К Воздушных сил Российской Федерации отсутствуют в Беларуси с 6 апреля 2023 года. Тогда Россия вместе с Беларусью проводили имитационные вылеты этих самолетов, что вызвало многочисленные воздушные тревоги на территории Украины.

МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель, который предназначен для выполнения задач воздушной обороны. Его особенностью является возможность запуска крылатых ракет, в частности, комплексов "Кинжал". Самолет разработан для быстрого перехвата воздушных целей и имеет высокую скорость, что позволяет ему эффективно реагировать на угрозы.

Этот самолет может работать в различных погодных условиях и на большой высоте. В частности может действовать в составе авиационных групп.

Роль Беларуси в войне

Беларусь выступает в роли союзника России с начала крупномасштабной агрессии против Украины. Именно с белорусских территорий российские войска осуществили свое одно из наступлений на украинские земли. Однако белорусская армия не участвует в войне непосредственно, постоянно проводя учения. В тому числе на начальных этапах конфликта российские силы также вели артиллерийские обстрелы по Украине с белорусской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине
NEWS
В Украине увеличатся налоги, но военный сбор вырастет не для всех: что известно
В Украине увеличатся налоги, но военный сбор вырастет не для всех: что известно
DAILY
Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке