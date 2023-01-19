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У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни та білоруси сьогодні, 19 січня, перекинули свої бойові гелікоптери з центральної частини РБ до південної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, збільшення авіаактивності в Білорусі сьогодні спостерігалося з самого ранку. Зокрема, гелікоптери ВПС РБ та ВКС РФ вилітали з аеродрому "Мачулищи" (Мінський район) і прямували до Брестської області, яка межує з Україною.

Фото: карта переміщення гелікоптерів у Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Гелікоптери злітали в період з 08:25 по 10:56 і вирушили на:

  • Аеродром "Барановичі" - прибули 2 гелікоптери: Мі-8 ВПС РБ та один гелікоптер ВКС РФ.
  • Аеродром "Осовці" (Дрогичинський район, Брестська область) - прибули 4 гелікоптери Мі-24 ВПС РБ.
  • Аеродром "Лунінець" - прибуло 11 гелікоптерів ВКС РФ.

При цьому один білоруський Мі-8 повернувся з "Барановичів" на "Мачулищі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 січня у Білорусі стартували льотно-тактичні навчання з Росією.

Також ми писали, що сьогодні в Білорусі злітали російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

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