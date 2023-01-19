У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, - "Гаюн"

Росіяни та білоруси сьогодні, 19 січня, перекинули свої бойові гелікоптери з центральної частини РБ до південної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, збільшення авіаактивності в Білорусі сьогодні спостерігалося з самого ранку. Зокрема, гелікоптери ВПС РБ та ВКС РФ вилітали з аеродрому "Мачулищи" (Мінський район) і прямували до Брестської області, яка межує з Україною.
Гелікоптери злітали в період з 08:25 по 10:56 і вирушили на:
При цьому один білоруський Мі-8 повернувся з "Барановичів" на "Мачулищі".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 січня у Білорусі стартували льотно-тактичні навчання з Росією.
Також ми писали, що сьогодні в Білорусі злітали російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал".
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