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В Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к границе с Украиной, - "Гаюн"

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Четверг 19 января 2023 21:19
В Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к границе с Украиной, - "Гаюн" Иллюстративное фото: в Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне и белорусы сегодня, 19 января, перебросили свои боевые вертолеты из центральной части РБ в южную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, увеличение авиаактивности в Беларуси сегодня наблюдалось с самого утра. В частности, вертолеты ВВС РБ и ВКС РФ вылетали с аэродрома "Мачулищи" (Минский район) и направлялись в Брестскую область, которая граничит с Украиной.

В Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к границе с Украиной, - &quot;Гаюн&quot;Фото: карта перемещения вертолетов в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Вертолеты взлетали в период с 08:25 по 10:56 и отправились на:

  • Аэродром "Барановичи" - прибыли 2 вертолета: Ми-8 ВВС РБ и один вертолет ВКС РФ.
  • Аэродром "Осовцы" (Дрогичинский район, Брестской обл.) - прибыли 4 вертолета Ми-24 ВВС РБ.
  • Аэродром "Лунинец" - прибыло 11 вертолетов ВКС РФ.

При этом один белорусский Ми-8 вернулся из "Барановичей" на "Мачулищи".

Напомним, ранее стало известно, что 16 января в Беларуси стартовали летно-тактические учения с Россией.

Также мы писали, что сегодня в Беларуси взлетали российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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