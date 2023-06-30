UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400. "Гаюн" встановив його дислокацію

Ілюстративне фото: Гаюн встановив дислокацію дивізіону ЗРК С-400 в Білорусі (doblest.club)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Дивізіон ЗРК С-400, який Білорусь отримала від Росії, заступив на бойове чергування. Він знаходиться у Смолевицькому районі за 245 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Міністерство оборони Білорусі наголошувало, що ще один дивізіон ЗРК С-400 заступив на бойове чергування. Але у відомстві не повідомили, де саме розміщується та несе чергування новий дивізіон.

При цьому "Гаюн" встановив дислокацію цього дивізіону.

Повідомляється, що комплект ЗРК С-400, отриманий із Росії, знаходиться на території 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади, розташованого на околицях Дуброво (Смолевицький район, Мінська область).

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь підтримує РФ у повномасштабній війні проти України. Країна надає їй свою територію для проведення вчень солдатів та розміщення деякої техніки, а також завдання ударів по Україні.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що в Білорусі можуть облаштовувати польовий табір у селі Цель Осиповицького району для розміщення найманців ПВК "Вагнера" після невдалого бунту його власника Євгена Пригожина. Журналісти опублікували супутникові знімки військової частини, на яких може бути скупчення наметів однакового розміру або великогабаритна техніка "вагнерівців".

Крім того, "Гаюн" також повідомляв, що під Осиповичами в Білорусі розпочали роботи з обладнання великого військового табору на території колишньої військової частини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЗРКВійна Росії проти України