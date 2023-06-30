В Беларуси на боевое дежурство заступил дивизион ЗРК С-400. "Гаюн" установил его дислокацию

Министерство оборони Беларуси отмечало, что еще один дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство. Но в ведомстве не сообщили, где именно размещается и несет дежурство новый дивизион.

При этом "Гаюн" установил дислокацию данного дивизиона.

Сообщается, что комплект ЗРК С-400, полученный из России, находится на территории 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады, расположенного в окрестностях Дуброво (Смолевичский район, Минская область).

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь поддерживает РФ в полномасштабной войне против Украины. Страна предоставляет ей свою территорию для проведения учений солдат и размещения некоторой техники, а также нанесения ударов по Украине.

Недавно СМИ сообщали, что в Беларуси могут обустраивать полевой лагерь в селе Цель Осиповичского района для размещения наемников ЧВК "Вагнера" после неудачливого бунта его владельца Евгения Пригожина. Журналисты опубликовали спутниковые снимки воинской части, на которых может находиться скопление палаток одинакового размера или крупногабаритная техника "вагнеровцев".

Кроме того, "Гаюн" также сообщал, что под Осиповичамив Беларуси начали работы по оборудованию крупного военного лагеря на территории бывшей военной части.

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