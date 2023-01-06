Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України

Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
При цьому повідомляється, що 7-8 січня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані Збройні сили РФ будуть без вихідних: "Осиповичський", "Доманово" та "Лепельський".
Загалом графік військових навчань на білоруських полігонах виглядає так:
Зазначимо, що це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Так, загальна кількість продовжень становила 37 тижнів.
"Гаюн" зазначає, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, при цьому вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, до Білорусі прибули ще три ешелони військової техніки з Росії.
РБК-Україна також повідомляло, що Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.
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