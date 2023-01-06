RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь снова продлила военные учения возле границы Украины

Фото: Беларусь снова продлила военные учения возле границы Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство обороны Беларуси снова продлило совместные с армией РФ учения. Они будут продолжаться как минимум до 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

При этом сообщается, что 7-8 января станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы Вооруженные силы РФ будут без выходных: "Осиповичский", "Доманово" и "Лепельский".

В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 14.01;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.01;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 14.01;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15.01;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.01;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 16.01;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 15.01;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 15.01.

Отметим, что это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Так, общее число продлений составило 37 недель.

"Гаюн" отмечает, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, при этом она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларусь прибыли еще три эшелона военной техники из России.

РБК-Украина также сообщало, что Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины