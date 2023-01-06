Беларусь снова продлила военные учения возле границы Украины

При этом сообщается, что 7-8 января станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы Вооруженные силы РФ будут без выходных: "Осиповичский", "Доманово" и "Лепельский".

В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 14.01;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.01;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 14.01;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 16.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 15.01;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 15.01.

Отметим, что это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Так, общее число продлений составило 37 недель.

"Гаюн" отмечает, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, при этом она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларусь прибыли еще три эшелона военной техники из России.

РБК-Украина также сообщало, что Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

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