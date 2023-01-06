Беларусь снова продлила военные учения возле границы Украины

Министерство обороны Беларуси снова продлило совместные с армией РФ учения. Они будут продолжаться как минимум до 16 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
При этом сообщается, что 7-8 января станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы Вооруженные силы РФ будут без выходных: "Осиповичский", "Доманово" и "Лепельский".
В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:
Отметим, что это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Так, общее число продлений составило 37 недель.
"Гаюн" отмечает, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, при этом она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, в Беларусь прибыли еще три эшелона военной техники из России.
РБК-Украина также сообщало, что Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.
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