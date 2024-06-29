Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон РСЗВ: що каже ISW

Міністерство оборони Білорусі у п'ятницю, 28 червня, заявили про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні у відповідь на "складну ситуацію" та в рамках раптової перевірки готовності.

Як зазначають аналітики ISW, посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території Білорусі.