ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь оголосила про посилення охорони кордону з Україною нібито через дрон

П'ятниця 28 червня 2024 13:29
UA EN RU
Білорусь оголосила про посилення охорони кордону з Україною нібито через дрон Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонна служба Білорусі та міністерство оборони країни оголосили про заходи щодо подальшого зміцнення кордону з Україною після інциденту з нібито українським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі.

"Уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів. Спроби зальоту безпілотників на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння і технічних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Так, днями в Гомельській області білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який нібито рухався з території України вглиб Білорусі.

"Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону. На флеш-карті БПЛА виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, які знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білорусі заявили, що в Гомельській області нібито виявили схованку з "компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв".

Реакція України

Керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто було б спочатку подивитися, чи не виходять із їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

"Зрозуміло, що від (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна надійшло завдання нагнітати в прикордонні. Але удавати, що нічого не знають про ДРГ із російської армії - це смішно", - заявив він.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські війська також перетнули кордон і зайняли частину українських територій у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Однак окупація виявилася тимчасовою. Силам оборони України вдалося звільнити ці території.

Як заявляв представник ГУР Андрій Юсов, Росія продовжує робити спроби втягнути Білорусь у відкрите військове протистояння з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Кордон з Україною Війна Росії проти України
NEWS
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року