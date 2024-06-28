Білорусь оголосила про посилення охорони кордону з Україною нібито через дрон
Прикордонна служба Білорусі та міністерство оборони країни оголосили про заходи щодо подальшого зміцнення кордону з Україною після інциденту з нібито українським дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі.
"Уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів. Спроби зальоту безпілотників на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння і технічних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
Так, днями в Гомельській області білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який нібито рухався з території України вглиб Білорусі.
"Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону. На флеш-карті БПЛА виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, які знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Білорусі заявили, що в Гомельській області нібито виявили схованку з "компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв".
Реакція України
Керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто було б спочатку подивитися, чи не виходять із їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.
"Зрозуміло, що від (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна надійшло завдання нагнітати в прикордонні. Але удавати, що нічого не знають про ДРГ із російської армії - це смішно", - заявив він.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські війська також перетнули кордон і зайняли частину українських територій у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Однак окупація виявилася тимчасовою. Силам оборони України вдалося звільнити ці території.
Як заявляв представник ГУР Андрій Юсов, Росія продовжує робити спроби втягнути Білорусь у відкрите військове протистояння з Україною.
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